Назвавшая Цеповяза «потомственным фермером» глава ОНК сложила с себя полномочия

15:43 | 16.11.2018

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова, назвавшая Вячеслава Цеповяза «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером», сложила полномочия. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель председателя региональной ОНК Андрей Зенков. «Действительно, её (Охотникову) попросили сегодня сложить с себя полномочия. Она вынуждена это сделать, добровольно-принудительно так скажем», — сказал Зенков.



Как отмечает «Эхо Москвы», все члены Общественной наблюдательной комиссии Амурской области решили сложить свои полномочия в знак солидарности со своим председателем. Они посчитали травлей критику в адрес Натальи Охотниковой относительно положения заключенного Вячеслава Цеповяза в колонии, также рассказал Зенков. Ранее Охотникова выложила на своей странице в Instagram пост о Цеповязе, в котором назвала осужденного «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером».



Как напоминает РБК, Цеповяз входил в преступную «банду Цапков», которая в ноябре 2010 года убила в станице Кущевская в Краснодарском крае 12 человек.