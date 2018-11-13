10:15 | 16.11.2018

Минюст США готовится предъявить обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу и рассчитывает, что его можно будет судить в США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне. Вероятно, что обвинять его будут по статье о шпионаже из-за публикации секретных документов американского Госдепартамента.



Как напоминает «Эхо Москвы», Джулиан Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище.