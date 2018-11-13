Бывший глава СБУ предрек поражение Украины в случае войны с РФ

09:55 | 16.11.2018

Игорь Смешко, до 2005 года руководивший Службой безопасности Украины, заявил, что в случае войны с Россией украинская армия не сможет выстоять и потерпит поражение, передает «112 Украина». «Мы не можем показать ни успехи в экономике, ни успехи в развитии мощных вооруженных сил», – посетовал бывший глава СБУ.



«Мы сейчас можем статично держаться против группирований, которые выступают против нас в Донецке и Луганске. Однако мы прекрасно понимаем, что если в теории наступательная операция будет проводиться Россией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит», – цитирует РИА «Новости» Смешко. По его словам, военный бюджет Украины расходуется неэффективно, он объяснил эту проблему «непрозрачностью».