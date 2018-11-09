В Саудовской Аравии задержали 21 подозреваемого по делу об убийстве Джамаля Хашукджи

16:36 | 15.11.2018

В Саудовской Аравии генпрокурор потребовал казнить пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает AFP.



Всего по тому делу задержали 21 подозреваемого, сообщил генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб. Его слова приводит государственное информагентство SPA. Обвинения пока предъявлены только одиннадцати из них.



Обозреватель The Washington Post пропал 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В полицию обратилась его невеста. Через несколько дней выяснилось, что журналист был убит. На прошлой неделе в Сеть попала аудиозапись последних слов Джамаля Хашукджи. Перед смертью он просил снять с его головы целлофановый пакет. В Генпрокуратуре Саудовской Аравии добавили, что после убийства тело репортёра расчленили и пытались спрятать, отмечает govoritmoskva.ru.