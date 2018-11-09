На 92-ом году жизни скончался известный актер Сергей Юртайкин

17:28 | 14.11.2018

Актёр театра и кино Сергей Юртайкин скончался в посёлке Снегири Московской области. «В ночь на 14 ноября 2018 года скончался выпускник ВГИК имени Герасимова актерской мастерской Сергей Герасимова (выпуск 1953 года) Сергей Юртайкин. Один из студентов Сергея Аполлинариевича, сыгравший в легендарном «Тихом Доне»«, — говорится в сообщении на сайте ВГИКа. Юртайкину был 91 год.



Актер снялся в нескольких десятках фильмов, в том числе в лентах «Верные друзья» и «Тихий Дон». Кроме того, в фильмографии артиста такие проекты, как «Дальнобойщики», «Марш Турецкого», «Человек-невидимка», «Коней на переправе не меняют», «Отец и сын», «Трактир на Пятницкой», «Невероятные приключения итальянцев в России».