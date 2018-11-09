Глава «Газпрома» Миллер ответил на угрозы США заблокировать «Северный поток – 2»

12:17 | 14.11.2018

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, комментируя заявления Соединённых Штатов по поводу «Северного потока – 2», выразил уверенность, что проект будет реализован.



Ранее посол Соединенных Штатов при Европейском союзе Гордон Сондленд, выступая в Центре европейской политики (EPC) в Брюсселе, заявил, что США могут ввести новые санкции, чтобы попытаться заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», сообщает Reuters.