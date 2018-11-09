Россия и мир
11:47 | 14.11.2018
Порошенко провел встречу с рядом иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата
Как сообщил после встречи директор украинского Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, на ней были «представители УПЦ МП из числа тех, кто поддерживает объединение» церкви на Украине. Также он рассказал, что Порошенко обсудил с иерархами различные вопросы, в том числе проинформировав их о своих переговорах с Константинопольским патриархатом, передает russian.rt.com.
Как напоминает РИА «Новости», Константинопольский патриархат на заседании Синода 9–11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху).
© «Вечерние Ведомости»
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