Шведская журналистка заявила, что мужчины в России «искалечены» историей страны

12:32 | 13.11.2018

Мужчинам в России, «искалеченным» историей страны и «ослабшим», прощается многое из того, что никогда не сойдет с рук российским женщинам, такое мнение в своей статье для телевещательной организации SVT высказала шведская журналистка Элин Йонссон.



Йонссон отметила, что многие знакомые ей российские семьи сталкиваются с серьезными проблемами, передает РИА Новости. По её словам, женщинам приходится браться за любую грязную работу, чтобы прокормить семью, в то время как мужчина сидит дома, жалеет себя и выпивает.



Похожая ситуация, по мнению автора, сложилась и в вопросе воспитания детей. Она считает, что мужчины сильно отстранены от этого процесса, потому что в рабочее время заняты работой, а после предпочитают отдыхать, сообщает life.ru.