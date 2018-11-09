Олег Кононов назначен главным тренером московского «Спартака»

16:41 | 12.11.2018

Московский «Спартак» назначил Олега Кононова на пост главного тренера клуба. Соглашение с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам текущего. Цели «красно-белых» остались прежними — попадание в Лигу чемпионов, победа в Кубке России и выход в 1/4 финала Лиги Европы.



Последним местом работы Кононова был тульский «Арсенал», который он возглавил этим летом. По итогам 14 туров клуб набрал 17 очков, одержав победу в четырех матчах, передает «Р-Спорт».