В США врач удалил пациентке почку, приняв ее за опухоль

15:17 | 9.11.2018

В США врач удалил 51-летней американке Морин Пачеко почку, приняв ее за опухоль. Пациентка подала в суд на враче, сообщило издание Palm Beach Post.



По информации издания, американка несколько лет страдала от болей в спине из-за неправильно сросшегося перелома после ДТП. Врачи назначили Пачеко операцию, в ходе которой хирург Рамон Васкес удалил пациентке почку, перепутав ее с опухолью. Месяц спустя патологоанатом признал удаленную по ошибке почку здоровой.



Врачу грозит лишение медицинской лицензии и штраф в 250 тысяч долларов. До инцидента у хирурга был безупречный послужной список, отмечает РИА «Новости».