В России больше всего своей работой довольны архитекторы, тренеры и программисты

15:04 | 9.11.2018

Исследователи выяснили, представители каких специальностей довольны выбором профессии и не стали бы его менять, если бы им представилась возможность начать все сначала. Результаты опубликовала «Российская газета» со ссылкой на исследование, проведенное порталом SuperJob.



Оказалось, что не хотят менять свою профессию 81% российских архитекторов. На втором месте расположились спортивные тренеры, среди которых ту же профессию вновь избрали бы восемь из десяти. Замыкают тройку программисты, 78% из которых признались, что не променяли бы свою специальность ни на что иное. Далее в списке идут психологи, сметчики и врачи., сообщает iz.ru.



В конце списка оказались экономисты – только 48% снова выбрали бы свою профессию, если бы у них имелась возможность изменить свою карьеру. Чуть выше – экологи (49%), а также технологи и журналисты – по 51%.