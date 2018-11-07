Компания Mitsubishi представила обновлённый пикап L200

14:47 | 9.11.2018

Компания Mitsubishi официально представила обновлённый пикап L200/Triton с полностью переработанным дизайном передней части кузова. Рестайлинговый пикап получил новую коробку передач и стал безопаснее. Автомобиль будет продаваться и на российском рынке.



В 2018 году отмечается 40-летний юбилей Mitsubishi L200, потому японская компания довольно продолжительное время подогревала интерес к премьере, называя пикап полностью новым.