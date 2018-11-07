В Северном Ледовитом океане у берегов Гренландии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8

14:44 | 9.11.2018

В Северном Ледовитом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).



По данным USGS, землетрясение произошло в 119 км к северо-западу от принадлежащего Норвегии острова Ян-Майен, который расположен на границе Гренландского и Норвежского морей. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км, передает РБК.



Угроза возникновения цунами не объявлялась.