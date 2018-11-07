Нескольким чиновникам Монако предъявлены обвинения по делу миллиардера Рыболовлева

14:38 | 9.11.2018

Нескольким бывшим и нынешним чиновникам Монако предъявили обвинения по делу о коррупции, фигурантом которого является владелец футбольного клуба «Монако» – миллиардер Рыболовлев (американский Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $6,8 млрд). Об этом сообщает газета Monaco-Matin.



Речь, в частности, идет о бывшем правительственном советнике по внутренним делам Поле Массероне, а также о Кристофе Аже – руководителе подразделения полиции Монако, которое занимается расследованием уголовных правонарушений, – и его заместителе Патрике Фюзари. По данным газеты «Монако-Матэн», обвинения им были предъявлены еще накануне, так же как и бывшему министру юстиции княжества Филиппу Нармино.



Их обвиняют в торговле влиянием, пассивной коррупции и нарушении тайны следствия. Фигурантами дела стали еще трое – жена и сын Нармино, а также адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда.