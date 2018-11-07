Убивший 12 человек в калифорнийском баре мужчина оказался ветераном-морпехом

14:22 | 9.11.2018

Мужчина, напавший на бар в Калифорнии и убивший 12 человек, раньше служил в Корпусе морской пехоты США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные министерства обороны.



29-летний Иэн Дэвид Лонг был военнослужащим 5 лет и уволился в 2013 году. В полиции отметили, что у него были проблемы с психикой, передает «Эхо Москвы».



Как напоминает «Интерфакс», инцидент произошел в одном из местных баров Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Окс. По данным полиции, на момент стрельбы в баре находилось несколько сотен человек. Нападавший стрелял из пистолета 45-го калибра, который ранее он приобрел легально. Мужчина произвел около 30 выстрелов, после чего застрелился.