Глава МИД Австрии отменила свой визит в РФ из-за «шпионского скандала»

13:37 | 9.11.2018

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ из-за шпионского скандала, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает РИА «Новости». По его словам, это связано с подозрениями австрийского полковника в шпионаже. Ранее сообщалось, что офицер, возможно, работал на российскую разведку в течение 20 лет.



«Любой шпионаж неприемлем, в том числе российский шпионаж в Европе», — заявил Курц. Канцлер также упомянул, что Вена «работает с международными партнерами» по этому вопросу.