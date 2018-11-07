На торгах в Лондоне продали инвалидное кресло Стивена Хокинга за 300 тысяч фунтов стерлингов

10:51 | 9.11.2018

Кресло-коляску британского учёного Стивена Хоккинга продали на аукционе почти за 300 тысяч фунтов стерлингов. Доходы от продажи лота пойдут Фонду Стивена Хокинга и английской Ассоциации болезни двигательного нейрона, передает «Эхо Москвы». Кроме того, на аукционе была продана копия диссертации Хокинга 1965 года «Свойства расширяющихся вселенных» за почти £585 тыс. ($767 тыс.).



Как напоминает lenta.ru, Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, спустя 22 года он потерял способность говорить. Хокинг стал одним из знаменитых физиков-теоретиков современности. Ученый скончался 14 марта 2018 года в своем доме в Кембридже.