Депутат Верховной рады Украины предложил «запретить зиму»

10:29 | 9.11.2018

Член комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Виктор Пинзеник написал в своем фейсбуке, что украинским властям следует перестать вводить в заблуждение население страны о возможной заморозке цен на газ, передает gazeta.ru. Как написал политик на своей странице в Facebook, поставщики газа из Словакии, Польши, Венгрии, несмотря на мораторий, «будут продавать газ по таким же ценам, как и до сих пор».



Пинзеник добавил, что хочет внести свой вклад в «мораториетворчество». «Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше запретить зиму (наложить мораторий на приход зимы)? Тогда и газа не нужно будет. И на одежде сэкономим. Хотя можем кое-что и потерять, а именно — предмет горячих дебатов украинских политиков последних десятилетий», — поиронизировал политик, сообщает lenta.ru.