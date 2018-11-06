Муж известной телеведущей Елены Малышевой попал под автобус в центре Москвы

16:50 | 8.11.2018

Муж известной телеведущей Елены Малышевой попал под автобус в Москве, его госпитализировали с травмами, передает РЕН ТВ. Инцидент произошел 6 ноября. У Игоря Малышева зафиксировали ссадины, ушибы и сотрясение мозга. Авария случилась на Покровке, обстоятельства ДТП неизвестны.