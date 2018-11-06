Российский миллиардер Рыболовлев отказался отвечать на вопросы следователей в Монако

16:43 | 8.11.2018

Следователи в Монако задали российскому предпринимателю Рыболовлеву во время допроса около шестисот вопросов, но он отказался на них отвечать, сообщила газета Nice-Matin. По данным газеты, бизнесмен не стал отвечать, так как был не согласен с правомерностью экспертизы мобильного телефона его адвоката Татьяны Бершеды, которую провели следователи.



Как напоминает «Интерфакс», Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября. Он был вызван повесткой и явился на допрос для дачи показаний в рамках разбирательства с арт-дилером Ивом Бувье. 7 ноября судебный следователь Монако выдвинул обвинения против Рыболовлева по делу о коррупции и торговле влиянием. При этом российского предпринимателя отпустили на свободу.