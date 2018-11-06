ФСИН предложила отключить мобильную связь на территории исправительных учреждений

16:35 | 8.11.2018

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует внести в законодательство изменения, согласно которым на территории исправительных учреждений будет невозможно пользоваться мобильной связью, рассказал «Интерфаксу» заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев. «На сегодняшний день решаем вопрос по исключению услуг связи операторами мобильной сети на территории наших исправительных учреждений. Для этого нужно вносить изменения в отдельные реестры», — сказал Бояринев, добавив, что ведомство уже ведет совместную работу с Минкомсвязи. Говоря о том, когда могут быть внесены изменения в законодательство, Бояринев сказал: «Думаю, в следующем году постараемся решить, уже не меньше двух лет этим занимаемся».



Замдиректора ФСИН также рассказал, что за полгода заключённым незаконно пытались передать 10 тысяч телефонов, все они были изъяты. При этом у отбывающих наказание есть возможность до 15 минут в день говорить по стационарным телефонам под контролем администрации.