Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве

14:51 | 6.11.2018

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в Москве стали работники IT-сферы со средней зарплатой 84 200 рублей в месяц. Об этом написано в аналитическом материале, подготовленном специалистами Rabota.ru, передает rg.ru. Второе и третье место в рейтинге высокооплачиваемых сфер заняли «Транспорт и логистика» (70 900 рублей), а также «Производство» (66 700 рублей).



Среди регионов с самой высокой средней зарплатой, сразу после Москвы (64 600 рублей) в списке идут Санкт-Петербург (50 500 рублей) и Екатеринбург (44 000 рублей).