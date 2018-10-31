Россия и мир
16:44 | 2.11.2018
В Великобритании Лейбористскую партию уличили в антисемитизме
На протяжении последних месяцев внутри левой Лейбористской партии продолжались жесткие дебаты по вопросу антисемитизма. Лидер партии Джереми Корбин подвергается критике со стороны еврейской общины Великобритании, напоминает regnum.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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