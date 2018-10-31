В Великобритании Лейбористскую партию уличили в антисемитизме

16:44 | 2.11.2018

Лондонская полиция начала расследование по факту преступлений на почве антисемитизма в Лейбористской партии, сообщает Sky News. Скотленд-Ярд опирается на различные документы из партийного досье, свидетельствующие о «преступлениях на почве ненависти».



На протяжении последних месяцев внутри левой Лейбористской партии продолжались жесткие дебаты по вопросу антисемитизма. Лидер партии Джереми Корбин подвергается критике со стороны еврейской общины Великобритании, напоминает regnum.ru.