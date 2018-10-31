США позволят восьми странам продолжить закупки иранской нефти после введения санкций

14:42 | 2.11.2018

США согласились позволить восьми странам продолжить закупки иранской нефти после ожидаемого 5 ноября введения санкций против Тегерана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме. Речь идет, в частности, о Южной Корее, Индии и Японии. В ответ США ждут постепенного сокращения закупок сырья из Ирана.



Выдача разрешения Китаю находится на обсуждении, однако КНР всё же появится в конечном списке, утверждает Bloomberg.



Как напоминают «Ведомости», президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном. Позже американский лидер объявил, что санкции против Ирана будут возобновлены. В начале августа Вашингтон возобновил часть санкций против Ирана. Введение второго этапа санкций, затрагивающего экспорт нефти, намечено на 6 ноября.