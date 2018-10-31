Американский президент Дональд Трамп может заключить торговую сделку с Китаем

14:24 | 2.11.2018

Американский президент Дональд Трамп может закончить спор с Китаем и заключить торговую сделку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.



Ключевым должностным лицам Трамп уже поручил разработать условия соглашения. По сообщению близких к Белому дому источников, это можно расценивать как первый шаг на пути завершения торговой войны между странами, передает lenta.ru.



Толчком для движения к возможной сделке с Китаем стал телефонный разговор Трампа с Си Цзиньпином, состоявшийся в четверг, 1 ноября, сказали агентству источники. Позднее в Twitter Трамп охарактеризовал беседу как «продолжительную и хорошую», добавив, что переговоры по торговле «продвигаются успешно», отмечает РБК.