58% россиян сочли свою зарплату удовлетворительной

14:10 | 2.11.2018

Большинство россиян (73%) в целом довольны своей работой, при этом более половины (58%) удовлетворены размером своей заработной платы. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир». Большинство удовлетворенных своей работой проживают в Центральном и Сибирском федеральных округах (по 80%). Меньше всего таковых в Южном и Уральском федеральных округах (58% и 65% соответственно).