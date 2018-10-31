Власти Украины арестовали груз следовавшего из России в Бельгию судна

13:56 | 2.11.2018

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил об аресте в порту Мариуполя более 3 тыс. тонн продукции Алчевского металлургического комбината, расположенного в ЛНР. По его словам, судно под флагом Либерии перевозило этот груз из «российского порта» в Бельгию, а действия украинских властей — это «ответ» на введённые Россией санкции, передает russian.rt.com.



Генпрокурор подчеркнул, что причастных к нему лиц привлекут к ответственности по статье о финансировании терроризма. Судя по фотографии, размещенной Луценко, судно называется Comet. Как отмечает издание РБК, данные порталов, отслеживающих передвижение кораблей, подтверждают, что в Мариуполе действительно находится сухогруз с таким названием, следующий под флагом Либерии в бельгийский город Антверпен.