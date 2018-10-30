Трое начальников уфимской полиции задержаны по подозрению в изнасиловании девушки-дознавателя

14:13 | 1.11.2018

Трех башкирских полицейских подозревают в изнасиловании девушки-дознавателя. Об этом сообщили в региональном управлении СК. Инцидент произошел в ночь на вторник в помещении отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, передает РИА «Новости».



Отмечается, что по подозрению в преступлении задержаны 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.



По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах республики, потерпевшая является дочерью начальника силового подразделения МВД по Башкирии.