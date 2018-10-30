Глава британского МИДа Джереми Хант пригрозил России «очень высокой ценой»

14:09 | 1.11.2018

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Соединенное Королевство хотело бы вернуть Россию в «основанную на правилах международную систему», но пригрозил «очень высокой ценой», если ее поведение не изменится.



«Мы были очень рады возможности совсем новых отношений с Россией по сравнению с теми, что были во времена бывшего СССР, но потом было вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014-м — в Крым, были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери», — цитирует главу британского ведомства агентство «РИА Новости».



«Принимаемые британскими властями меры направлены не против русского народа, а против российского «режима», — также добавил британский министр. По его мнению, Кремль «дестабилизирует мировой порядок».