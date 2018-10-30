Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму о спасении президента РФ военными США

14:04 | 1.11.2018

Министерство культуры РФ задержало выход прокатного удостоверения для американской картины «Хантер киллер». Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию-дистрибьютора фильма Megogo Distribution. За день до премьеры, 31 октября, кинопрокатная компания попыталась выяснить номер прокатного удостоверения фильма и дату его выдачи, но ответа не получила. В результате Megogo Distribution пришлось разослать кинотеатрам письмо с просьбой временно снять фильм с расписания.



В фильме рассказывается о военной подлодке из США в Северном Ледовитом океане, которая спасает российского президента из рук повстанцев, устроивших переворот. Ранее показ фильма запретили на Украине из-за «демонстрации военной мощи России», отмечает «Бюллетень кинопрокатчика».