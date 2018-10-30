На Софийской набережной в Москве нашли клад из 135 старинных монет

13:49 | 1.11.2018

В центре Москвы археологи нашли клад старинных монет. Около килограмма медных монет конца XIX — начала XX века было обнаружено около Кремля, на Софийской набережной, в ходе строительных работ, передает ren.tv. Согласно имеющейся информации, клад был закопан на глубине полутора метров во время Первой мировой войны. Его сумма составляет 2 руб. 36 коп. В настоящее время монеты находятся на реставрации.