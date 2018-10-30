Решивший питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц саратовский депутат посетовал на меню

13:45 | 1.11.2018

Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко, решивший провести эксперимент с выживанием на 3,5 тыс. руб. после спора с экс-министром труда области Натальей Соколовой, пожаловался на однообразность меню, сообщает «РИА Новости».



Свой эксперимент депутат начал 24 октября. По его словам, в меню в один из первых дней вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко. «Рецепты сильно не поменялись в первую очередь потому, что минимальное наличие продуктов не позволяет сильно размахнуться. Меню примерно то же», — отметил он.



Бондаренко рассказал, что на вторую закупку потратил 875 рублей и купил практически те же продукты. «Я купил чуть меньше хлеба и меньше конфет, карамелек… Дело не в комфорте, здесь уже дело в элементарном выживании, просто при других раскладах не хватит средств», — объяснил Бондаренко. Он добавил, что после первой недели купил больше моркови, лука и курицы. При второй закупке ему удалось уложиться в бюджет недели, а на первой он потратил на 15 рублей больше выделенной суммы, передает РИА «Новости».



Как напоминает russian.rt.com, в середине октября Соколова, занимавшая в то время пост министра труда и занятости Саратовской области, рассказала о преимуществах жизни исключительно на сумму прожиточного минимума. Она выразила мнение, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей».