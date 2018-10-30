Австрия отказалась подписывать договор ООН по миграции

17:38 | 31.10.2018

Австрия не будет подписывать договор о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции ООН, заявил вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе. «Этим решением мы заняли чёткую и незыблемую позицию в вопросе защиты суверенитета Австрии», — сказал Штрахе. Как уточняет агентство, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о критическом отношении Вены к ряду пунктов договора.



Как напоминает РИА «Новости», принятие Договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции ООН планируется в декабре в Марракеше.