Власти США призвали арабскую коалицию прекратить авиаудары по Йемену

12:20 | 31.10.2018

США призвали коалицию под эгидой Саудовской Аравии прекратить авиаудары по Йемену, заявил госсекретарь Майк Помпео, передает РИА «Новости». Помпео добавил, что настало время положить конец враждебным действиям.



Конфликт в Йемене между повстанцами и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары, напоминает «Эхо Москвы».