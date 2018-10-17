В США разыгран самый большой джекпот за всю историю страны в 1,6 миллиарда долларов

16:05 | 24.10.2018

Билет лотереи Mega Millions, проданный в штате Южная Каролина, принес своему обладателю миллиардное состояние. Джекпот был равен $1,6 млрд, рассказали устроители розыгрыша, передает «Росбалт». Шансы выиграть джекпот составляли один к 302,5 миллиона, или 0,00000033 процента. Счастливчик должен был угадать пять номеров от одного до 70 и один от одного до 25.



Победитель сможет либо сразу забрать 904 миллиона долларов (59,3 миллиарда рублей), либо 30 лет получать всю сумму по частям (каждый год платежи будут повышаться на пять процентов), отмечает lenta.ru.