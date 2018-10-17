В РПЦ отказались подчиняться решениям Константинопольского патриархата

16:09 | 23.10.2018

Секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук заявил РБК, что РПЦ не обязана подчиняться решениям Вселенского патриархата. Он не согласился с позицией Варфоломея о том, что Константинополь обладает исключительными правами.



«Кроме привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий вне предела этой церкви. Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет», — сказал Якимчук.



Так в РПЦ отреагировали на слова Константинопольского патриарха о том, что его привилегии строятся на канонах Вселенских соборов, которые обязаны уважать все православные. А раз так, приходит к выводу патриарх Варфоломей, РПЦ «рано или поздно последует решениям» Константинополя по украинскому вопросу, передает russian.rt.com.