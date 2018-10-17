Турецкий политик заявил об обнаружении частей тела саудовского журналиста Джамаля Хашукджи

15:36 | 23.10.2018

Глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил об обнаружении частей тела саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. По его словам, спецслужбы обнаружили фрагменты тела Хашукджи в колодце на территории консульства Саудовской Аравии. Перинчек также не исключил, что турецкий президент Эрдоган подробнее расскажет об обнаружении тела убитого саудовского журналиста, передает gazeta.ru.



Известный своей критикой в отношении саудовских властей журналист Джамаль Хашукджи пропал 2 октября, после того как отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Власти Саудовской Аравии официально признали гибель Хашукджи 20 октября, напоминает РБК.