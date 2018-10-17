Китай планирует к 2030 году построить мощнейший в мире коллайдер

12:02 | 23.10.2018

Китайское научное сообщество намерено построить к 2030 году самый мощный в мире коллайдер. Об этом сообщает Global Times. Его стоимость превысит 5 миллиардов долларов.



Конструкция будет обладать светимостью, мощность которой составит миллион электронвольт. В разработке проекта принимали участие эксперты из США, Европы и Японии, передает govoritmoskva.ru.



Пока самый мощный в мире ускоритель заряженных частиц — Большой адронный коллайдер (БАК) — построен Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Швейцарии.