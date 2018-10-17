Певца и композитора Вячеслава Добрынина госпитализировали

16:25 | 19.10.2018

Певец и композитор Вячеслав Добрынин попал в больницу, сообщил директор артиста Сергей Карпов. Он также опроверг информацию, опубликованную в ряде СМИ и Telegram-каналов, о том, что у 72-летнего исполнителя произошел инсульт, передает РИА «Новости». «Ничего страшного не случилось, немножко приболел», — сказал Карпов.



Народный артист РФ Вячеслав Добрынин является автором около тысячи песен, как исполнитель он выпустил более десятка альбомов. Среди его хитов такие песни, как «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Льётся музыка» и другие, сообщает life.ru.