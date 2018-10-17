Путин прибыл с государственным визитом в Узбекистан

13:25 | 19.10.2018

Путин прибыл с госвизитом в Узбекистан. Планируется, что утром глава российского государства побеседует со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, а затем переговоры продолжатся в широком составе с участием членов делегаций, передает «Интерфакс». Путин также возложит цветы к Монументу независимости и гуманизма. Кроме того, главы государств посетят Форум межрегионального сотрудничества, темой которого в этом году стало сельское хозяйство.