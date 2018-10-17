ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Риал-Кредит»

13:15 | 19.10.2018

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Риал-Кредит». Об этом говорится в сообщении регулятора. Отмечается, что в деятельности кредитного учреждения выявили многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в части противодействия отмыванию денег. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября 2018 г. кредитная организация занимала 417-е место в банковской системе РФ.