Власти РФ обжаловали решение ЕСПЧ по компенсациям трем участницам Pussy Riot

12:54 | 19.10.2018

Министерство юстиции обжаловало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), касающееся выплаты компенсации в размере почти €50 тыс. трем участницам Pussy Riot. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.



Как напоминает russian.rt.com, 17 июля ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила ряд положений Европейской конвенции по правам человека в отношении участниц Pussy Riot. Он постановил выплатить им свыше €37 тыс. и ещё €11 760 для покрытия судебных расходов.