В Канаде увеличился спрос на марихуану после ее легализации

12:18 | 18.10.2018

Повышенный спрос на марихуану отмечен в нескольких городах Канады в первый день после того, как в стране вступил в силу закон о ее легализации, сообщает телеканал CTV News. У немногочисленных точек продаж образовались огромные очереди, а сайты по ее заказу «падали» от перегрузок посещаемости, отмечает Kp.ru.



Как напоминает iz.ru, 17 октября канадские власти официально разрешили покупку и продажу марихуаны в медицинских целях. Приобрести продукт можно в нескольких магазинах и в интернете.