В Москве задержали вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина

16:13 | 17.10.2018

В Москве задержали Виталия Нахлупина, который занимает должность вице-премьера Крыма. Об этом сообщил глава региона Аксенов, передает РИА «Новости». По данным источника kp.ru, причиной задержания стало ненадлежащее освоение средств в рамках ФЦП, проблемы с ремонтом и строительством дорог, подозрение в коррупции и махинациях с бюджетом.