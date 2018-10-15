Глава Сбербанка Герман Греф назвал специализированные школы пережитком прошлого

10:53 | 17.10.2018

Узкоспециализированные математические школы являются пережитком прошлого, заявил глава Сбербанка Герман Греф на форуме «Открытые инновации», сообщает «РИА Новости». «Нужны все специальности, нужны люди всех дарований и таланты. И не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого», — заявил Греф.



Глава Сбербанка призвал «не допустить очередного перегиба» — по его словам, при развитии таких специальностей как «программист» и «математик», страна рискует попасть в ту же ловушку, что и некоторое время назад с «юристами и экономистами».