Россия и мир
10:53 | 17.10.2018
Глава Сбербанка Герман Греф назвал специализированные школы пережитком прошлого
Глава Сбербанка призвал «не допустить очередного перегиба» — по его словам, при развитии таких специальностей как «программист» и «математик», страна рискует попасть в ту же ловушку, что и некоторое время назад с «юристами и экономистами».
© «Вечерние Ведомости»
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