В работе видеохостинга YouTube произошел глобальный сбой

10:13 | 17.10.2018

Пользователи YouTube во многих странах мира столкнулись со сбоем в работе видеохостинга, следует из данных сайта Downdetector. Отмечается, что сбой зафиксирован около 04:00 мск. Большинство пользователей жалуется на невозможность воспроизведения видео. Представители YouTube сообщили в своем твиттере, что работают над устранением причины неполадок. Позднее видеохостинг сообщил, что неполадки устранены.