ВВС США проводят расследование в связи с гибелью американского пилота на Украине

10:03 | 17.10.2018

Военно-воздушные силы (ВВС) США подтвердили, что американский летчик был «участником инцидента» с самолетом Су-27, разбившимся ранее во вторник, 16 октября, в Винницкой области Украины.



В ВВС США отметили, что на данный момент не могут подтвердить гибель американского гражданина или его ранение. На данный момент инцидент находится на стадии расследования, передает РИА «Новости».



При этом Военная прокуратура Украины заявила, что при крушении самолета погибли два пилота — офицер ВВС Украины и военнослужащий ВВС Национальной гвардии США. Тем не менее позже из сообщения ведомства удалили информацию о гражданстве жертв инцидента с истребителем.



Напомним, во вторник стало известно о крушении самолета Су-27 в Винницкой области Украины. Как стало известно, воздушное судно рухнуло в районе между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в ходе выполнения учебно-боевого полета. При этом в генштабе ВСУ практически сразу подтвердили гибель обоих пилотов.