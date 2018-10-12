Чемпионат мира по футболу-2018 принес экономике РФ 952 млрд рублей

14:32 | 16.10.2018

Суммарный эффект чемпионата мира по футболу-2018 на российский ВВП за 2013–2018 годы составил 952 млрд руб. (около 1% ВВП). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование оргкомитета ЧМ-2018.



«Влияние обусловлено инвестициями в инфраструктуру, расходами туристов во время чемпионата, а также другими расходами на подготовку к чемпионату. Это влияние сопоставимо с другими чемпионатами мира по футболу», - говорится в отчете.



Кроме того, в отчете указывается, что Россия потратила 688 млрд руб. на организацию и проведение чемпионата. При этом 79% общего эффекта (751 млрд руб.) обусловлено влиянием инвестиций и операционных расходов.