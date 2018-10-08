Немецкие ученые обнаружили полезные свойства пива

12:05 | 12.10.2018

Специалисты из немецкого Университета Эрлангена-Нюрнберга выявили положительное воздействие на здоровье человека двух веществ, входящих в состав пива, соответствующая статья была опубликована на сайте университета.



Речь идет о веществе под названием «ксантогумол» и изо-альфа-горьких кислотах, которые содержатся в хмеле. Результаты исследования показали, что ксантогумол способно предотвращать ожирение печени, вызываемое избыточным весом и неправильным питанием. Кроме того, оно предотвращает образование рубцов и убивает раковые клетки печени. Изо-альфа-горькие кислоты могут сдержать развитие поражений печени, способны оказывать положительное влияние на метаболизм жиров и влиять на обмен глюкозы.



Однако из-за наличия в напитке спиртного однозначно положительный эффект на человеческое здоровье может иметь лишь безалкогольное пиво, а также другие продукты, содержащие хмель, заключили ученые, передает РИА «Новости».