В Чувашии сегодня объявлен траур по жертвам ДТП, в котором погибли 11 человек

11:52 | 12.10.2018

В Чувашии сегодня объявлен траур по жертвам крупного ДТП. Об этом сообщил глава республики Михаил Игнатьев.



Напомним, в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе М-7 в Чувашии погибли 11 человек. По данным МВД Чувашии, грузовой автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу и протаранил микроавтобус Fiat Ducato. В нем находилось 18 пассажиров, ехавших из Канаша в Москву, предположительно на заработки.



В результате удара 11 человек погибли на месте. Еще 9 человек доставлены в Больницу скорой медицинской помощи города Чебоксары. Из них трое на сегодня находятся в реанимации, у троих пострадавших состояние оценивается как средней степени тяжести, передает rg.ru.